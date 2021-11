Absurd? Aasta tagasi karjääri lõpetanud Zopp tõusis Eesti esireketiks

Asja konks on aga maetud koroonaviirusest tingitud ATP edetabeli eripärasse. Nimelt kui naiste WTA-konkurentsis olid tänavu paljudel kasutada punkte nii 2019. kui ka 2020. aastast, siis meestel otsustati säilitada konkreetselt 50 protsendi eelmise turniiri punktidest.

Kusjuures, analoogsel põhjusel püsib tabelis jätkuvalt kõrgel 16. positsioonil ka Šveitsi tenniselegend Roger Federer. Nimelt eelmisel aastal Wimbledoni turniiri ei toimunud, mistõttu on 20-kordsel slämmitšempionil jätkuvalt ette näidata 2019. aasta finaalipunktid.

Seda hoolimata asjaolust, et šveitslane pole tänavu vigastuse tõttu eriti väljakul käinud. Alles hiljuti kinnitas Federer ka Itaalia Sky Sportsile, et uue aasta esimesel suure slämmi turniiril Austraalias teda kindlasti ei näe. Küll loodab ta platsile naasta hooaja teises pooles.

«Olen mõistagi pettunud, kuid ma ei kiirusta. Pole väga vahet, kas tagasi tulla 40-, 41-, või 42-aastasena, tähtis on tagasi tulla. Olen õnnelik isa. Ja mul on hea meel, et ma saan varsti taas autot juhtida,» sõnas viimati tänavu Wimbledonis reketi kätte võtnud Federer.