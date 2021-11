Euroopa tippliiga tahab muuta koroonaviiruse vaktsiini sportlastele kohustuslikuks

Praegustel andmetel Euroopa tugevuselt neljandas jalgpalliliigas on neli kuni viis protsenti neid mängijaid, kes on saanud küll vaktsiinisüsti, kuid paraku on kaitsepookimine tehtud vaktsiiniga, mis ei ole saanud Euroopa Liidu heakskiitu. Sarnase probleemiga on hädas näiteks Venemaa suusatajad, kes pääsesid MK-sarja avaetapile läbi raskuste.