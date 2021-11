Telefonid on kuumad: eestlased jooksevad korvpalli EM-finaalturniiri piletitele tormi

Selleks et Eesti koondise korvpallurid pingutaksid Vana Maailma tšempionaadi alagrupiturniiril Milanos energiast laetuna ja alistumatul meelel, on väga kaalukas osa kuuendal mängijal väljakul ehk korvpallisõbral.

Fänni jaoks on kogu EM-i finaalturniiri reisipakette puudutav info kogutud Piletitasku keskkonda. Piletitasku kodulehel saab alates 2. detsembrist hakata ostma üksikpileteid kõikidele Eesti koondise alagrupimängudele.

Road to Milan projektijuht Oliver Läll ütles, et 2. detsembril algab Eesti fännisektori üksikpileti müük seetõttu, et tulla vastu Itaalia Korvpalliliidu piletimüügipartneri soovile.