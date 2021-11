Itaalias segasesse seisu sattunud Henri Drell: võib-olla minu eripära ongi rasketest seisudest võitjana välja tulemine

Drell kuulub kolmandat hooaega Itaalia kõrgliiga klubi Pesaro ridadesse. Kehvade tulemuste ja treenerivahetuste keerises on ta vajunud aga sügavale pingiotsa. Kui neljapäevane võidukas koondisemäng Saksamaa vastu oli tal üsna rabe, siis Iisraeli vastu panustas noormees 8 punkti, 5 lauapalli ja hea energiaga.

«Vastane oli meiega hea töö teinud, mängijad olid skauditud. [Kaspar] Treier ei saanud üldse kolmeseid võtta. Vastast tuleb kiita, nad võtsid meid rajalt maha,» arutles Drell 69:79 kaotusmängu üle.

«Minu roll oli praegu pingilt energiat tuua. Tulen raskest seisust, põhiviisikusse oli raske pääseda. Mingil hetkel sain oma tööga hakkama, aga kui kaotus tuli, ei saa öelda, et õnnestusin.»

Samas tunnistab Drell, et kahe mängu kokkuvõttes jäi suhu hea maik. «Väga positiivne. Mul on pea väga kõrgel. Me mängime tiimina. Meil on noor sats, kõik naudivad koos olemist. Sellepärast me Saksamaale ära panimegi. Me oleme tiim. Meil pole NBA ja Euroliiga mehi, aga me oleme tiim. Ja sellest tiimist tuleb üks kõva asi.»

Enda tuleviku osas on Drell salapärane. Küll aga lükkas ta ümber kuulujutud Poola, Varssavi Legiasse siirdumisest. Väidetavalt lendab pallur esialgu tagasi Pesarosse.

«Ma ei teagi, kust see [Poola] kõlakas tuli. Eks lähipäevadel peaks selguma, mis edasi saab,» sõnas Drell.

Seni on ta tänavu Itaalia kõrgliigas seitsmes mängus platsile saanud keskmiselt 12,4 minutiks. Pärast Luca Banchi peatreeneriks nimetamist oktoobri lõpus pole head võimalust tekkinudki. Kui keeruline oli nõnda koondise juurde tulla?

«Ikka on raske. Eriti mul, ääremängijal. Ütlesin [Kristian] Kullamäele ka, et ära enda asja pärast muretse. Tema on tagamängija ja pani väga hästi. Mul on teised rollid ja oli ikka raske,» tõdes Drell.

«Arvan, et need raskused arendavad. Olen ennegi tulnud raskest seisust välja. Võib-olla see ongi minu eripära, et tulen alati raskest seisust välja. Ja loodan, et tulen ka sel korral võitjana välja.»