Auhinnagalal kuuendaks jäänud Ronaldo vihapurse korraldajale: need valed on vastuvõetamatud

36-aastasel Ronaldol on nüüd kaks Ballon d’Ori auhinda vähem kui Messil, kuid mitte sellepärast ei olnud portugallane pahur. Ta oli tige, sest ajakirja France Football peatoimetaja Ferré ütles intervjuus New York Timesile, et Ronaldo lõpetab oma karjääri ainult siis, kui tal on rohkem Kuldse palli auhindasid kui Messil. «Ma tean, sest ta ütles mulle nii,» avaldas Ferré.

Ronaldo oli prantslase väljaütlemistes selgelt nördinud ning süüdistas teda laimamises. «Pascal Ferré valetas. Ta kasutas minu nime, et reklaamida oma väljaannet. On vastuvõetamatu, et sellise maineka auhinna andmise eest vastutav isik niimoodi valetab. See on lugupidamatu kellegi vastu, kes on alati austanud France Footballi ja Ballon d'Ori,» kirjutas Ronaldo Instagramis.