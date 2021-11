Saarlannaga abiellunud Austraalia koondislane tõttas appi ootamatult eurosarja pääsenud Eesti klubile

Graham kinnitas, et Eestisse tõi ta tagasi armastus, sest ta tutvus Saaremaal mängides saarlannaga, kellega on tänaseks juba ka abielus. «Me kohtusime Kuressaares kohvikus,» ütles tempomees täna enne Kopenhaagenisse lendamist videointervjuus Võrkpall24.ee ’le.

TalTechi peatreener Janis Sirelpuu usub, et taanlaste vastu on võiduvõimalused olemas, kuigi meeskonda on tabanud mõned tagasilöögid. Viimane liituja, temporündaja Graham on hädas kerge vigastusega ning sidemängija Martti Keel saab töö tõttu alles täna Taani sõita.

«Graham hakkas eile trennis kurtma nimme-niude piirkonnas valu, ju tuli suure hooga trenni ning tõmbas midagi ära. Iseenesest on tema vorm juba selline, et võiks mängida küll, aga hetkel mul täit selgust pole, kas saan teda kasutada või mitte. Ja Martti osas ma muidu ei muretse, ta on kogenud mees ja saame hakkama ka sellega, kui ta mõni tund enne mängu algust kohale jõuab. Ainus murekoht on, et lennugraafikuga meil eksimisruumi pole, kui peaks mingid muudatused tekkima lennuajas,» sõnas Sirelpuu esmaspäeval pressiteate vahendusel.