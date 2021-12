Nurjunud palgaläbirääkimised seiskavad USA tippliiga

Mängijate ühendus on küll kogu aeg väitnud, et nad ei soovi alustada mingit streiki, kuid paindumatud liigaametnikud ei jäta neile lihtsalt teist varianti, mistõttu saabki MLB-s näha esimest tööseisakut ehk lockout'i pärast 1994-95 hooaega. Ühtlasi tähendab see, et ookeani taga pannakse seisma ka kogu vabaagendi turg.

Sarnased stsenaariumid pole USA spordimaastikul midagi uut, näiteks 2011. aastal leidis lockout aset nii NFLis kui ka NBAS.

NBA tööseisakut sai 1998. aastal omal nahal tunda ka Martin Müürsepp, kes kuulus toona Dallas Mavericksi ridadesse. Kuna klubiomanikud ei jõudnud toona liigaga piisavalt kiiresti palgatingimustes kokkuleppele, ei peetud toona NBAs pool aastat ühtegi kohtumist. Lõpuks lühendati 82-mänguline põhihooaeg 50 mängu peale.

Tolle tööseisakuga katkes tegelikult ka Müürsepa NBA karjäär, kuigi mängumees on ise hiljem selgitanud, et lockout polnud otsene põhjus, miks ta unelmate liigasse enam ei naasnud.

Nimelt vahetas Mavericks Müürsepa toona Phoenix Sunsi, kes omakorda vahetas eestlase Chicago Bullsi. «Mulle ei meeldinud seal. Mul oli meel must, et mind vahetati suve jooksul mitmendat korda teise klubisse. Mõtlesin, et teen Euroopas paar hooaega,» on Müürsepp meenutanud.

Vanast Maailmast sai Müürsepp mitmeid ahvatlevaid pakkumisi ning NBAsse enam ei naasnudki. Võimalus oli tal selleks olemas. 2003. aastal tegi ta Boston Celticsi ridades kaasa NBA suveliigas ning teenis klubilt ka pakkumise. Toona otsustas Müürsepp aga Kaasani Unicsis mängimise kasuks.