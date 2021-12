Kontaveidi treener rahustas tennisesõpru: saagem aru, et Aneti hooaja lõpp oli anomaalia

Pika intervjuu käigus vaatas juhendaja tagasi veidi enam kui neli kuud kestnud koostööle ning rõhutas, et kuigi lühikese aja jooksul sai saavutatud palju, oli ka asjaosaliste jaoks tegemist paraja üllatusega.

«Tuleb aru saada, et aasta lõpus saavutatud tulemused olid anomaalia. See ei tähenda, et ta mänginuks kehvasti, vaid ta sattus lihtsalt hoogu ning läks nagu lepase reega (Если переводить на русский — выступала по накатанной – K.J.). Anett ammutas võitudest enesekindlust ja lõpetas tähtsate pallivahetuste ajal muretsemise,» leidis Tursunov, kuid toonitas, et uuel hooajal läheb marulise aasta lõpu toel maailma edetabelis seitmendale kohale tõusnud Kontaveidil palju raskemaks.

«Kolme järjestikuse turniirivõidu pealt on psühholoogiliselt palju kergem mängida, kui viie järjestikuse kaotuse pealt. Kui enesekindlus kaob, tulebki näidata sisu, kuid paljude mängijate jaoks ongi just see probleemiks. Nad hakkavad treeningutel varieerima ja vahetavad abilisi ning kaotavad seeläbi võime tõusude ja mõõnadega kohaneda. Neil on soov vastutust kellegi teise õlgadele lükata,» jätkas juhendaja.

Ühtlasi lisas Tursunov, et kui paljud tennisetreenerid töötavad väga range graafiku alusel ning kella kukkudes algab puhkeaeg, siis tema on oma hoolealuste jaoks olemas 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas.

«Mida rohkem sul on võimalik tennisisti aidata, seda parem. Minu arusaama kohaselt otsustatakse mängu saatus sageli väljaspool platsi. Kui ma näen näiteks, et Anetti ristsamm pole piisavalt kiire, siis minu töö on seda märgata ja füüsilise ettevalmistuse treeneriga [Tarmo Tiitsiga] rääkides sisse viia vastavad muudatused. Pean viibima kõikidel harjutuskordadel kohal, et näha, kas asjad liiguvad soovitud suunas. Pooldan täielikult efektiivsust: kui üks inimene sõuab ühes ja teine teises suunas, siis edasi ei liiguta ja järgnevad ainult pritsmed,» lausus Tursunov.

Praegu pausil olevale tennisekarussellile lükatakse hoog sisse jaanuari alguses Austraalias. Rohelisel mandril toimub ka uue aasta esimene suure slämmi turniir, mis saab oma avalöögi 17. jaanuaril. Nii Kontaveit kui ka Kaia Kanepi teenisid tänu edetabelikohale ka positsiooni põhitabelis.