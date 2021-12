BLOGI JA GALERII ⟩ Flora alistati suluseisust löödud väravast, lõpus jäeti eestlastele andmata ka penalti

Kuna Floral on sellest mängust püüda veel nii mõndagi, siis ei tohiks pühapäevane kaotus FCI Levadia vastu liigselt mängijaid mõjutada. «Kui see mäng oleks täiesti tähtsusetu, siis hooaja lõpus oleks vast natuke raskem motiveerida. Aga see teadmine, et meil on igal juhul, mille peale mängida, et meie jaoks ei ole hooaeg lõppenud – see on meestele väga tähtis,» sõnas Henn mängueelsel pressikonverentsil.