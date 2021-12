Koroonaviiruse järsk puhang sundis Manchester Unitedi mängu edasi lükkama

United teatas eile, et nende treeningkompleks Carringtonil on suletud järgmiseks 24 tunniks. Seda ennekõike ohutuse tõttu, kuna mitmed nende töötajad olid andnud positiivse koroonaproovi. Neil paluti teha ka kordustest, millele samuti positiivne vastus saabus.

Kokku on viimase nädala jooksul Inglismaa kõrgliigas andnud positiivse koroonaproovi 42 mängijat või klubiliiget. See on kõrgeim number ühe nädala kohta alates 2020. aasta maist, mil testimist alustati.