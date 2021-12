Thierry Neuville naaseb pärast hirmsat avariid autorooli

Belglane tunnistas pärast väljasõitu Belgia rahvusringhäälingule , et uus hübriidauto oli see, mis õnnetuses tema ja Wydaeghe elu päästis. «Väljasõit oli ikka suur. Sõitsime kurvi otseks ja seekord ei vedanud, kuna pärast pööret ootas meid 30 meetri sügevune kuristik. Langemine oli väga suur,» sõnas ta.

«Uus auto päästis meid ja turvaraam tegi oma tööd. Tänu sellele pääsesime sisuliselt vigastusteta. Ma arvan, et praegused autod on turvalisemad kui eales varem. Turvalisuse koha pealt oleme selgelt sammu edasi astunud ning see on ainult positiivne,» lausus Neuville RTBFile.