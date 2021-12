F1 võitjakarika kätte saanud Verstappen ei tunne Hamiltonile kaasa

«Mõistan, et esimestel päevadel ei ole sa rahul. Samas sellised asjad on võistlustel ka varem juhtunud,» ütles Verstappen ja leidis, et Hamilton peaks ikkagi karjääriga jätkama, kuigi eile tekkisid õhku teatud kahtlused.

«Tal on järgmisel aastal võimalus kaheksandat MM-tiitlit püüda, ma ei näe põhjust, miks ta peaks nüüd ära lõpetama,» arvas Verstappen, kes ütles, et ei tunne britile kaasa. «Mina talle kaasa ei tunne. Ta on ise samal moel MM-tiitli võitnud. Usun, et ta saab aru.»

Verstappen vihjas ilmselt 2008. aasta F1 tiitli lõpplahendusele, kus Ferrariga sõitnud Felipe Massa jõudis Brasiilia etapil üle finišijoone ning arvas, et on tulnud võitjaks. Viimase ringi eelviimases kurvis sai aga Hamilton mööda Timo Glockist (Toyota), tõusis viiendaks ja võitis tiitli vaid ühe punktiga.