Kellest võiks saada Andrea Adamo mantlipärija? Valikus kaks Eestiga tihedalt seotud meest

Loriaux on aasta alguses M-Spordist lahkunud ja Hyundaiga liitunud insener, kes on uue i20 Rally1 auto peamisi arhitekte.

Belglane on Fordi aegadel teinud tihedat koostööd Markko Märtini ja Ott Tänakuga. Loriaux’ üheks märkimisväärsemaks saavutuseks on kindlasti Ford Focus RS WRC03 auto, millega omal ajal noppis karjääri esimese võidu just Märtin. 2002. aastast Fordi rallitiimis ja hilisemas M-Spordis töötanud Loriaux’l on varasem koostöökogemus ka Tänakuga.