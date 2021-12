FIA president ei pruugi Hamiltonile halastada

Ben Sulayemi sõnul tuleb aga reegleid järgida. «Kui eksiti, ei tohi me seda andestada. Samas, nagu olen öelnud, siis reeglid ei saa olla igavesed. Neid luuakse, et neid saaks paremaks muuta. Tean, et Lewis on pahane selle osas, mis toimus. Ta on katki. Vaatame, kas ta rikkus reegleid. Praegu ei saa ma midagi muud öelda,» vahendas teatepulga Jean Todtilt üle võttev Araabia Ühendemiraatidest pärit president.