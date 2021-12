Mis nüüd? Üle parda visatud Bottas võib tuleval hooajal ikkagi Mercedeses kihutada

Järgmisel aastal pidanuks Mercedeses sõitma George Russell ja Lewis Hamilton, kuid pärast tänavuse hooaja lõpplahendust, kus britt kaotas vastuolulistel põhjustel maailmameistritiitli Max Verstappenile, puudub tiimipealikul Toto Wolffil kindlus, et Hamilton üldse karjääri jätkab.

«Lewis ja mina oleme praegu pettunud. Me ei ole pettunud spordis, sest me armastame seda iga oma keharakuga ja armastame seda, sest stopper ei valeta kunagi. Aga kui me rikume spordi fundamentaalseid põhimõtteid, nagu ausus ja autentsus, siis stopper ei ole enam tähtis, sest meid mõjutavad suvalised otsused. Siis võib see armastus lõppeda.

Sa hakkad küsima, kas kõik sinu higi, pisarad ja veri saavad näidata rajal parimaid tulemusi, sest see kõik võidakse sult suvaliselt ära võtta. Me ei saa kunagi üle sellest valust, mida pühapäeval kogesime. Loodan, et Lewis jätkab sõitmist, sest ta on aegade parim,» lausus tiimipealik pärast Abu Dhabi GPd.

Kui Hamilton peakski kiivri varna riputama, leiaks Mercedes ennast olukorrast, kus neil tuleb 11. tunnil leida Russelli kõrvale uus, soovituslikult kogenud sõitja.

Portaali Autospordi hinnangul võiks seda rolli täita näiteks karjääri lõpetanud Kimi Räikkönen või Nico Hülkenberg, kuid nende silmis näib kõige tõenäolisem varuvariant hoopiski Bottase uksele koputamine.