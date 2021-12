AJALOORÄNNAK ⟩ 1954. ja 1958. aasta jalgpalli MMid: suurüllatus ja kuninga debüüt

Berni ime

Finaalkohtumine toimus 4. juulil Bernis taas meeletus vihmasajus, mis sobis eelkõige sakslastele – tehnilised ungarlased eelistanuks kuiva ilma. Peale füüsilisuse rääkis sakslaste kasuks ka see, et nad kasutasid tuttuusi Adidase putsasid: tol ajal olid need revolutsioonilised, sest kaalusid poolteise kilogrammi asemel vaid 700 grammi ja olid keeratavate korkidega, mis tähendas ungarlastest palju paremat pidamist. Sellest hoolimata oli Ungari selge soosik: tuletame meelde, et alagrupis lõppes samade meeskondade duell madjarite kindla 8 : 3 võiduga.

Vaatamata sellele sai pakkudelt paremini minema Ungari– juba kaheksandaks minutiks asusid nad 2 : 0 juhtima, kusjuures avavärava lõi Ferenc Puskás, kes oli hoolimata segavast vigastusest seekord platsil. Sakslased ei jäänud aga võlgu: järgmise kümne minutiga suutsid nad Max Morlocki ja Helmut Rahni väravatest viigistada.

Seis 2 : 2 püsis pikalt – ungarlased tabasid vahepeal nii posti kui latti, häid tõrjeid tegi sakslaste väravasuul Toni Turek. Kohtumine sai dramaatilise lõpu: 84. minutil viis Rahni täpne löök karistusala joonelt sakslased juhtima, kuid sisuliselt järgmisel rünnakul suutis Puskás viigistada. Ent luges vaid Rahni tabamus: Puskásele vilistati suluseis! Ungarlased võisid neli aastat maailma jalgpalli valitseda ning ka finaalis olla domineerivamaks pooleks, kuid maailmameistriks krooniti hoopis Lääne-Saksamaa.

«Kallid kuulajad, uskuge mind, mul on raske rääkida, kuid tunnistagem: Lääne-Saksamaa mängis väga ausalt ja võitis teenitult. Püsisime kaotuseta neli aastat, aga nüüd jäime vastasele alla. See ei ole tragöödia, mu kuulajad… see on lihtsalt kaotus jalgpallimängus,» resümeeris nukralt Ungari raadioreporter György Szepesi lõpuvile järel.

Kohtumise järel hakkasid levima kuuldused, et sakslased olid võiduks kasutanud dopingut. Kuigi toona ei tuntud mõistet «keelatud ained», rääkis Puskás, kuidas nägi vastaste riietusruumis süstlaid. Meeskonna arst tõdes veel 50 aastat hiljem, et palluritele anti vaid C-vitamiini, mängijad ise meenutasid aga, et süstiti ka glükoosi. 2010. aastal spekuleeris Leipzigi ülikooli uurimus, et mängijate teadmata võidi neile süstida ka metamfetamiini, mida kasutati ka maailmasõjas sõdurite ergutamiseks.

Kolmanda koha mäng Austria – Uruguay 3 : 1 Finaal Lääne–Saksamaa – Ungari 3 : 2