AJALOORÄNNAK ⟩ 1938. ja 1950. aasta MMid: maailmasõda jättis jalgpallirütmi tühimiku

MM 1938: ülbus maksab kätte

Prantsusmaa sai korraldusõiguse 1936. aasta Berliini olümpia ajal toimunud FIFA kongressil. Kui praegu võib tunduda, et suure ja võimeka jalgpalliriigina on Prantsusmaa korraldajaks igati paslik valik, siis toona oli see mõnel pool suur üllatus: Lõuna-Ameerika riigid olid seisukohal, et suursündmus võiks toimuda kordamööda Euroopas ja Lõuna-Ameerikas, prantslastele valimistel alla jäänud Argentina oli sedavõrd solvunud, et otsustas turniiri boikoteerida. Sama teed läks ka Uruguay, kes otsustas seega teist turniiri järjest osa mitte võtta.