Hamilton keeldub FIA presidendiga suhtlemast

Dramaatiliselt F1-sarja tiitli kaotanud Hamilton ei osalenud FIA auhinnagalal, kuigi reegleid järgides pidanuks inglane seal kohal olema. FIA presidendiks saanud ben Sulayem on lubanud, et olukord võetakse luubi alla.

Dakari rallil ajakirjanikega suhelnud ben Sulayem kinnitas, et on britiga suhelnud, kuid tema kirjutadele pole vastatud. «Saatsin talle kirju, vastab tõele, kuid arvan, et ta pole veel sada protsenti valmis (kirjadele vastama – toim) ja ma saan temast aru, kuid on reeglid, mida peavad austama kõik sõitjad, ta eiras neid,» rääkis FIA president Hispaania väljaandele Marca.