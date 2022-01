Liimist lahti olnud Kotsar mängis läbi vigastuse, Hamburgil on käsil rasked ajad

Detsembrikuu teises pooles kahe sarja – Saksamaa meistrivõistluste ja EuroCupi – peale neli mängu järjest võitnud Hamburg on kaks viimast aga kaotanud. Kui Euroopa tippude hulka kuuluval e Berliini Albale allajäämine polnud eriti muserdav , siis kolmapäeval esineti favoriitidena Bamberi Brose vastu mannetult.

Numbriliselt paistab 75:87 koduplatsi kaotus enam-vähem okei, siis mänguliselt oli vahe oluliselt suurem. Hamburg ebaõnnestus kollektiivselt: neile edu toovat energiat ja agressiivsust nappis. Tõsi, sel olid ka selged põhjused.

Kohtumise eel selgus, et puusalihase vigastuse tõttu jääb mängust Bambergiga eemale tagamängija, rünnakute liider Jaylon Brown. Ses liinis muutus olukord veelgi nukramaks avaveerandil, mil mängujuht Justus Hollatz väänas hüppeliigest. Ta naasis veel korra platsile, ent teisel poolajal enam mitte.

Pärast mängu aega ilmnes, et Kotsarit segas mingisugune jalavigastus. Täpsemad infot Saksamaa meediast välja ei koorunud, ent mure selgitab ka reeglina väga stabiilse ja tööka eestlase nigelat esitust.

Elu ei lähe aga sugugi lihtsamaks. Juba pühapäeval sõidetakse külla Saksamaa liiga liidrile, hooaja suurimale üllatajale Bonnile. Kui täiskoosseisus ja heas vormis Hamburg võiks olla neile vääriline vastane, on juba teada, et Brown ja Hollatz kindlasti platsile ei jookse. Õnneks teatab aga klubi koduleht, et Kotsar peaks olema ülehomme rivis.