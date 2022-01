Kolleeg: Djokovic oli valmis koju jääma, kuid sattus hoopis poliitmängu ohvriks

Kanadalase sõnul võinuks eelmisel kolmapäeval lahvatanud tohuvabohu olemata jääda. «Novak poleks kunagi Austraaliasse läinud, kui talle poleks antud meditsiinilist erandit,» viitab Pospisil faktile, et kuigi Djokovic pole kaitsepoogitud, teatasid Austraalia lahtiste korraldajad talle, et ta on turniirile oodatud.