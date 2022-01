Serbia tenniseliidu liige: Austraalia lahtised tuleks korraldada tõeliselt vabas riigis, näiteks Hiinas, Venemaal või Jaapanis

«Tegelikult oleks mõistlik suure slämmi turniiril Austraaliast ära kolida ja see tuleks nimetada Aasia-Okeaania slämmiturniiriks. Samuti tuleks seda korraldada mõnes tõeliselt vabas riigis, mis asub selles regioonis. Näiteks Hiinas, Jaapanis või miks mitte Venemaal.»

Serblane on väga pettunud, et Djokovic ei saanud Austraalias kaitsta enda mullust tiitlit ning tõusta sellega läbi aegade edukaimaks tennisistiks suure slämmi turniiridel. Hetkel on nii temal kui ka Rafael Nadalil ja Roger Federeril 20 võidukarikat.