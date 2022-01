PM MONTE CARLOS ⟩ Tänak: katsume suuremad asjad ära lahendada, aga eks me oleme aeglased hetkel

Monte Carlo ralli algus oli Hyundaile kõike muud kui positiivne. Probleemide küüsis olid sisuliselt kõik nende sõitjad. Esimesel katsel häirisid Tänaku autot mootoriprobleemid, järgmisel katsel hakkas jukerdama käigukast. Eestlane näitas esimesel katsel üheksandat ja teisel kaheksandat aega.

«Kindlasti on vara veel selle auto jaoks, aga täna on võistlus ja valikut ei ole, tuleb olla valmis. Eks me teeme nii palju kui me suudame,» ütles Tänak neljapäeva õhtul Eesti ajakirjanikele.

Mehaanikutel ja inseneridel seisab ees pikk öö ning lootust on, et mõned probleemid leiavad lahenduse. «Vaatame. Katsume suuremad asjad ära lahendada ja hakkame siis edasi minema. Katsuks ta vähemalt hoida sõitmas,» ütles Tänak, kes kinnitas, et uus hübriidajam on pigem hästi töötanud.

«Eks me üleüldiselt oleme aeglased hetkel. Kuna meil on varuosade puudus ka, siis me väga ei ole valmis selliseks Monteks, kus on nii kuivad ja head asfaldiolud. Ei ole kahjuks võimalik autot selliselt seadistada, kus ta peaks praegu olema. Sellegipoolest, kilomeetreid on ikkagi mõistlik koguda.»

Reede on Monte Carlo pikim võistluspäev, kui kavas on kuus katset kogupikkusega 97 kilomeetrit. «Katsume kuidagi järje peale saada ja vaatame, kus oleme. Homme on pikk, järjekordne päris keeruline päev. Hoolduspausi pole ja see kindlasti on meie nõrk koht. Vaatame, kuidas me homse üle elame ja päev korraga,» lisas saarlane.