ÜLEVAADE ⟩ Hyundai veab taas alt: milliste muredega pidid Tänak, Neuville ja Solberg juba avapäeval võitlema?

Tänak esimese kiiruskatse järel kommentaare ei jaganud. Hiljem ütles ta, et esimesel katsel oli probleeme mootoriga (autot putitati ka ülesõidul), teisel tekkis mure hüdraulikaga ja käsipidur ei töötanud korralikult. «See nimekiri on pikk,» lisas eestlane.

Thierry Neuville märkis avakatse järel, et tal kadusid pidurid. Hiljem selgus, et belglase autol tõrkus ka käigukast. Need olid aga suuremad mured. Ilma detailidesse laskumata lisas ta, et «mõned asjad olid veel.»