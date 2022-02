38-aastane Ogier on varasemalt korduvalt mõista andnud, et ralli MM-sarjas täiskohaga jätkamine pole talle praegusel hetkel piisavalt suureks väljakutseks. Ta on pikalt otsinud võistlussarja, mis motiveeriks teda koduseinte vahelt välja tulema. Enda sõnul on ta selle nüüd kestvussõidu MM-sarja näol leidnud.