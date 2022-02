Muuli koduse WTA-turniiri korraldamisest: tegemist on Reformierakonna väiklase ja ebainimliku kiusuga

Eesti tenniseliit küsib võistluse korraldamiseks valitsuselt kolme aasta peale 2,7 miljonit eurot toetust. Nädala keskel avaldas peaminister Kaja Kallas oma blogis kirjatüki, kus ta andis mõista, et pole raha eraldamisest huvitatud.

Harrastustennisist, Isamaa erakonda kuuluv poliitik ja ajakirjanik Kalle Muuli oli peaministri avalduse osas kriitiline. Tal jagus vastuseid mitmetele Kallase argumentidele.

«Peaministri toodud põhjendused häirisid mind tugevalt,» alustas Muuli. «Üks põhilisi asju, mis ta ütles, oli, et valitsusel pole põhimõtteid, mille alusel selliseid spordiüritusi rahastada. Et neid on kogu aeg rahastatud ad hoc, vastavalt vajadusele, aga neil polevat suurt plaani.

Ta ütles juba Anneli Otile, eelmisele kultuuriministrile, et tooge mulle suur plaan ja põhimõtted. Sisuliselt on tegemist valitsuse tegemata tööga. Peaminister põhjendab enda valitsuse tegemata tööga, et ei toeta ühte väga väärt ja head spordiüritust.

See on minu meelest napaks. Tehke siis see oma plaan ära. Kes siis seda peaks tegema? Tennisemängijad või? Või tenniseliit?»

Ta jätkas: «Kui tõsisemalt rääkida, siis siin taga on puhas, väiklane ja võiks öelda, et lihtsalt inimlik või ebainimlik kius. Ühest küljest tahab Reformierakond kiusata keskerakondlasest kultuuriministrit.

Ja teisest küljest, nii palju kui ma kuulnud olen, tahetakse kiusata ka tenniseliidu juhti Enn Panti, kes pole võib-olla kõikide inimestega kõige paremini läbi saanud. Talle tahetakse nüüd koht kätte näidata, et rooma põlvili ja palu meid. Hästi nõme on, kui hakkame oma suuri üritusi väiklaselt ära käkkima.»

Kallas vaatles küsitavat 2,7 miljonit eurot mitme erineva nurga alt. «Seda on näiteks peaaegu sama palju kui kogu Team Estonia ca 200 Eesti tipp- ja noorsportlase ning nende treenerite aastane toetus kokku või sama palju kui laulu- ja tantsupeo kollektiivijuhtide aastane palgatoetus. Ühe aasta turniiritoetuse – 900 000 euro – euro eest saaks aga näiteks maksta igale päästeteenistujale 500 eurot preemiat,» kirjutas Kallas.

Aga ka sellele oli Muulil vastus olemas: «Tahad ma ütlen, millega see summa veel võrdub? Selle summaga, millega haridusminister Liina Kersna pani huugama koolidele esimese testi tellimisega, kui ta tellis turuhinnast 3 miljonit kallimad testid. See on võrdlus, mida peaminister võiks kasutada.»