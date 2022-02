Spordi asekantsler selgitas, miks Eesti valitsus ei toeta WTA-turniiri

«Mina polnud otsuste juures. Sain lihtsalt sellise teate, et peaminister seda küsimust täna päevakorda ei lisanud. See tähendab ühtlasi, et sellisel kujul ei saa teemat arutada. Seega on asi lihtne,» selgitas Pürn.

Kuna naiste tennise katuseorganisatsioon WTA tahtis vastust kiirelt, kustus tänasega põhimõtteliselt suurturniiri unistus. Eesti alaliit pole võimeline vaid oma vahenditega nõnda mastaapset võistlus läbi viima.

«Me niigi küsisime mõned päevad pikendust. Mõte oli, et teisipäeval saab arutada. Aga see on ka arusaadav, et WTA-l on kindlasti soov võimalikult vara kalender lukku saada,» lisas Pürn, kelle arvates tasunuks turniiri korraldamine end ära.

«Meie arvamused pole muutunud. Sellistel juhtudel, kus ettepanek külje pealt sisse sajab ja eelarvet planeerida ei saa, jääb see niikuinii poliitiliseks otsuseks. Meie ministeeriumi seisukoht on, et sellisel tasemel spordivõistluste korraldamine Eestis on kindlasti kasulik. Eelkõige otsese majandusliku mõju, aga antud juhul ka läbi spordi Eesti tutvustamine maailmas, millest tuleks kaudne tulu. Ei tohi ära unustada, et praegu oleks sellele ka väga suur siseriiklik nõudlus. Need on positiivsed pooled.»

Ta jätkas: «Negatiivne on, et praegu ongi erinevad kriisid, valitsuse laual on väga olulised küsimused. Ei saagi nõuda, et neid asju peaks tingimata nii kiireloomuliselt arutama. Paraku ajaraami tõttu, kuhu WTA meid pani, selline vastus tuli. Midagi pole teha.»

Spordi asekantsleri sõnutsi soovitakse tulevikus WTA-turniiri korraldada, ent valitsuselt suurema toetuse saamiseks tuleb eeltööga alustada palju-palju varem. «Näeme nii ralli kui ka võrkpallide [EM-finaalturniiride] pealt, et seda eeltööd tuleb teha umbes 10 aastat. Võib-olla siis asi õnnestub,» märkis ta.

«Kiireloomuliste asjade puhul on meil käiks näidet: nelja kontinendi [iluuisutamise] meistrivõistlused ja U23 kergejõustiku EM. Mõlemad tulid samal aastal sisse, külje pealt, aga kuna need olid piisavalt suure majandusliku mõjuga üritused, meil oli meetmes vahendeid, saime mõlemad ära lahendada ilma, et oleks pidanud valitsusse raha küsima minema.»