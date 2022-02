Hamilton selgitas, miks kadus kui tina tuhka

«Oli väga julgustav näha, et midagi võeti ette. See oli õige samm,» ütles Wolff, vihjates sellele, et neljapäeval tagandas FIA Masi, kelle otsused viisid Abu Dhabi võistluse nii kaugele, et Verstappenil tekkis reaalne võimalus võita esimene MM-tiitel.