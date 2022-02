OTSEBLOGI ⟩ Kontaveit jõudis kõrgetasemelisel Doha WTA turniiril finaali

Kontaveit ja Ostapenko kohtusid viimati 12. veebruaril Peterburi WTA-turniiri poolfinaalis, siis võitis eestlanna 6:3, 6:4. Lisaks on nad varasemalt kohtunud veel kolmel korral, neist kaks on võitnud eestlanna. Ainsa kaotuse on Kontaveit saanud mullu suvel Eastbourne’i WTA turniiri finaalis, kui pidi tunnistama lõunanaabri 6:3, 6:3 paremust.