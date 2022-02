AMETLIK ⟩ FIS võttis Venemaalt ära kõik selle hooaja MK-etapid

Postimees kirjutas reede hommikul, et FISi egiidi all toimuvad sel nädalal Venemaal suusakrossi ja vigurhüpete MK-etapid, kuigi võõrustajariik on alustanud Ukrainas täiemahulist sõda. Nüüd kinnitas FIS, et lisaks eesootavatele MK-etappidele jäävad ära ka selleks nädalaks planeeritud võistlused Venemaal.