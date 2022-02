Taas Eesti tennisajalugu teinud Kontaveit võib tõusta maailma edetabelis kolmandaks! Koht esiviisikus kindel

Esiteks pole ükski eestlanna WTA kõrgeima kategooria turniiril varem finaali jõudnud. Teiseks tõuseb Kontaveit uuel nädalal avaldatavas maailma edetabelis kindlasti viie parema hulka. Küsimus on vaid selles, kas täpselt viiendaks või lausa kolmandaks.

Jooksvas tabelis on meie esireket tõusnud 4721 punktiga neljandaks. Doha triumfi korral teeniks ta 5036 silma, mis tõstaks ta igal juhul mööda ka Arõna Sabalenkast, kolmandaks. Teisel real on Barbora Krejčíková 5073 punktiga. Eest on rebinud vaid esinumber Asleigh Barty (7980).