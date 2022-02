Rootsis hübriidmootoriga kõrvetada saanud Hyundai ja Toyota nõuavad reeglite muudatust

Kahe tiitlisoosiku olukorrad olid üsna sarnased. Tänaku masina hübriidsüsteem näitas ootamatult punast tuld, Evansi autol kadus valgus-signaal sootuks. Mõlemal puhul tuleb reeglite kohaselt viia auto spetsialistide ülevaatuseks.

Tänak andis selgelt mõista, et tegemist on jabura nõudmisega. Sellele viitas ka Evans. Reegel on kehtestatud ohutusele viidates, ent ehk ollakse liialt ranged?

«Esiteks, Ott ja ka meie oleme väga vihased, sest ta sõitis väga hea tempoga,» ütles Hyundai ajutine tiimijuht Julien Moncet portaalile Autosport.

«Me teame, kui kiire võib Ott Rootsis olla. See oli pettumus. Usun, et oleme teiste tiimidega samal lainel: FIA peaks mõned sportlikud reeglid üle vaatama, et identset olukorda tulevikus vältida.»

Moncet pakkus välja, et võistkonnad võiks reglementi sättida koostöös tiimidega. «Meil oli juba nädalavahetuse ajal kohtumisi. Võiksime üritada koos asja parandada, et midagi sellist enam ei juhtuks,» lisas ta.

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala oli kolleegiga nõus. «Hübriidiga on praegu selgelt liiga palju probleeme tekkinud,» tunnistas soomlane.

«Need peavad olema töökindlad ning ei tohiks tiime katkestama sundida. Arenguks on kindlasti ruumi. Loodetavasti FIA reageerib õigesti. Näen, et mõnda reeglit võiks muuta või uuendada. Mõistame, et tegeleme mootorispordiga, aga hübriidajam on täiesti eraldi asi ja meie ei saa selles osas midagi teha.»

Huvitav on ka tõik, et Rootsis võidu noppinud Kalle Rovanperäl ei töötanud hübriid kogu viimase päeva. Aga kuna põles õige, roheline tuli, sai ta võistlemist muretult jätkata.