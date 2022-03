Eesti saadab kergejõustiku sise-MMile kaks korda suurema koondise kui viimastele tiitlivõistlustele

Koondisesse kuuluvad sprinter Karl Erik Nazarov, tõkkejooksja Keiso Pedriks ning mitmevõistlejad Karel Tilga ja Hans-Christian Hausenberg.

Kuna ühelgi naissportlasel normi ei õnnestunud täita, siis oli Eesti kergejõustikuliidul võimalus esitada üks naissportlane vabapääsmele ning selleks osutus normile kõige lähemale jõudnud tõkkesprinter Kreete Verlin.

Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägil on hea meel, et koondis on kasvanud, sest kahel viimasel sise-MMil (2018 Birminghamis ja 2016 Portlandis) oli koondis vaid kaheliikmeline. 2020. aastal jäi sise-MM koroonapandeemia tõttu ära.

Eestlaste kõige suuremad ootused sise-MMiga on seotud mitmevõistleja Karel Tilgaga, kelle tippmark seitsmevõistluses on 6264 punkti. Valgamaalt Pukast pärit mitmevõistleja on ise olnud varasemalt seda meelt, et kui see tulemus õnnestub ära teha, tasub loota juba ka päris head kohta.