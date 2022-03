Abramovitš pani Chelsea klubi ja Inglismaa villad müüki

Üks võimalik ostja on Šveitsi miljardär Hansjörg Wyss, kes kinnitas Blickile, et talle on tehtud sellekohane pakkumine. «Abramovitš püüab müüa kõik oma Inglismaa villad, lisaks tahab ta kiiresti vabaneda Chelseast,» ütles 86-aastane Wyss Blickile.

Šveitslane ütles, et praegu jalgpalliklubi eest küsitav hind on liiga krõbe. «Mina ja veel kolm inimest said teisipäeval pakkumise, et Chelsea ära osta. Abramovitš küsib praegu selle eest liiga palju. Teate, Chelsea on talle (Abramovitšile – toim.) võlgu kaks miljardit inglise naela. Aga Chelseal pole raha. Praeguse seisuga me ei tea täpset müügihinda,» lisas Wyss.