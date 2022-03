Ukraina koondislase sõnum Venemaa jalgpalluritele: istute nagu s****pead, kus teie munad on?

«Ma räägin vene keeles, et kõik, kellele see sõnum on mõeldud, saaksid minust aru. Olen Andrei Jarmolenko, Ukraina jalgpallikoondise mängija. Sündisin Peterburis, kuid kasvasin üles Ukrainas ja pean ennast sada protsenti ukrainlaseks,» ütles jalgpallur alustuseks.

«Mul on küsimus Venemaa jalgpallikoondise mängijatele. Kutid, miks te istute nagu s***pead ja ei ütle midagi? Meie riigis tapetakse inimesi, meie naisi, emasid, lapsi. Aga teie ei ütle midagi, ei kommenteeri.

«Öelge mulle palun, mis teiega juhtub, kui te ühinete ja näitate inimestele, mis päriselt meie riigis toimub? Ma tunnen teist paljusid ja te olete mulle öelnud, et see ei tohiks nii olla ja et teie president käitub valesti.

«Teil on inimeste üle mõjuvõimu. Ma palun, näidake seda. Ma tean, et mõnedele teist meeldib kaamerate ees oma mune näidata, kuid nüüd on õige aeg seda päris elus teha. Tänan tähelepanu eest. Au Ukrainale!,» ütles Jarmolenko Instagrami videos.

Jarmolenko vihjas munade näitamisel ilmselt Venemaa koondise kapteni Artjom Džjuba skandaalile 2020. aastast, mil levis video, kuidas ta kaamera ees ennast rahuldab.