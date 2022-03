Selgus, kellega kohtub Eesti ratastoolikurlingu võistkond paraolümpial Venemaa asemel

Algselt esimese mänguna kavas olnud mäng Venemaaga jääb ära, selle asemel on võistkonnal 30-minutiline treeningsessioon. Esimene mäng on Eesti tiimil pühapäeval, 6. märtsil.

«Me tavaliselt läheme turniiridel päev päevalt järjest paremaks. Üks esimesi mänge on meil Hiinaga. Kui me neid peaks võitma, siis me oleme juba ületanud ootusi, aga kui kaotame , siis pole veel midagi katki. Meil on vaja võita kindlasti neid tiime, kellega me oleme enamvähem võrdsed. Näiteks teine mäng USA vastu on kindlasti väga oluline,» sõnas Eesti ratastoolikurlingu võistkonna kapten Andrei Koitmäe.