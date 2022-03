Donetski vutiklubi spordidirektor kirjeldas sealset evakuatsioonikaost ja tänas UEFA presidenti

«Organiseerisime klubiga kaks bussi, kuid mõistagi ei saanud me kellelegi kinnitada, et sõit tuleb turvaline. Sõja teisel päeval hakkasid erinevad saatkonnad juba meile ütlema, et nad pole võimelised meid aitama ning kuna olukord oli ebaturvaline, tuli meil ööbida erinevates hotellides,» sõnas Srna.

«Vaikselt hakkas ka paanika pead tõstma: esimestel päevadel ringles nii palju uudiseid, millest osa oli ka väärinfo. Lähedased ja sõbrad aga ainult helistasid sulle ja käskisid riigist välja saada. See [lahkumise] surve on väga suur ning tol hetkel pole lihtne rahulikuks jääda,» jätkas vutimees, kes enda sõnul siiski ei paanitsenud.

«Nad näitasid, et pole mitte ainult suured juhid, vaid ka suured inimesed. Čeferin võttis seda missiooni kui enda pere aitamist. Sõjas saad päriselt teada, kes on sinu sõbrad ja kes mitte: kes ulatab sulle raskel hetkel klaasi vett. Täna on see vägagi oluline,» lõpetas Srna.