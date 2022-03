Putin röövis sõjaga venelastelt kõik vormel 1 võistlused

Kuigi mullu sõlmitud leping Match TVga pidanuks kehtima 2023. aasta lõpuni, otsustasid vormeliisad Venemaa agressiooni valguses kontrahti päevapealt lõpetada. Lisaks pole Peipsi järve idakaldal võimalik enam jälgida tasulist F1 TV-d, mis tähendab, et Venemaal polegi enam ühtegi legaalselt viisi, kuidas kuninglikule sarjale kaasa elada.

Omaette küsimus on, kui suur huvi venelastel üldse tänavu F1 vastu oleks olnud, sest president Vladimir Putini poolt algatatud sõja tulemusena võeti Venemaalt ka Sotši GP.

Lisaks sai kuninglikust sarjas hundipassi ka nende ainus vormelisõitja Nikita Mazepin, kes kihutas mullu Haasi ridades. Praeguseks on roolikeerajale osaks langenud ka Euroopa Liidu sanktsioonid, kuna tema isa Dmitri Mazepin, kes on suurfirma Uralkali üks omanikke, on väga lähedases suhteses president Putiniga.