Selgus, millal hakatakse Heiki Nabi kaasust CASis arutama

Meenutagem, et kahekordse maailmameistri ja olümpiamedalisti dopingusaaga algas mullu jaanuaris, mil tema kehast leiti keelatud aine letrosooli jälgi. Nabi ja tema kaitsja Paul Keres vandusid, et test oli saastunud ning see polnud teadlik spordipettus. Sihtasutuse Eesti Antidoping (EAD) distsiplinaarkomisjon määras vaatamata paljudele veenmiskatsetele tippmaadlejale kahe aasta pikkuse võistluskeelu.

Nabi leer kaebas otsuse edasi Rahvusvahelisse Spordikohtusse (CAS). Septembri alguses jõudiski võrdselt kahe poole vahel jagatud esialgne vajalik menetluskulu – 42 000 Šveitsi franki (u 39 000 eurot) – Lausanne'i.

Esialgu pidanuks CASi istung toimuma 26. jaanuari, kuid eri põhjustel lükkus see edasi. Nüüd andis Vallimäe teada, et Nabi kaasus võetakse spordikohtus ette 11. mail.

«Sinna on määratud kolm kohtunikku. Standard on selline, et ühe kohtuniku määrab CAS ise, siis valitud kohtunike seast apelleeriv pool ehk siis Heiki Nabi pool ja meie siis saame valida ühe kohtuniku. Piltlikult öeldes nagu kahe poole kohtunikud ja siis üks neutraalne kohtunik. See siis langetab sellise lõpliku otsuse,» vahendab ERRi spordiportaal Vallimäe öeldut.