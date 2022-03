Muuli avaldas Sildaru raamatu ebakõladest vaid killukese. Kelly: tehti üle jala ja minuga enam nõu ei peetud

«Kui sinust ilmub autobiograafia, tahad ju ometi, et see oleks algusest lõpuni sinu lugu. Seda enam, et kõnelen raamatus «mina» vormis. Olin kõigis intervjuudes siiras, aus ja avameelne. Soovisin kogu südamest, et see raamat annaks minust edasi eheda pildi ning avaks varem avaldatule lisaks uusi ja huvitavaid killukesi,» rääkis Sildaru pressiteates.