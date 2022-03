Jalgpallikoondise peatreener Häberli: tuleb tõdeda, et me ei väärigi C-divisjonis olemist

Tahtsime mängida täna julgelt, kuid väljakul see silma ei paistnud. Mis juhtus?

«Raske küsimus. See polnud täna meie mäng. Tegu oli tähtsam mänguga, aga me ei alustanud hästi ega suutnud ka kohtumise käigus asju muuta. Tegime poolajal küll kaks vahetust, kuid see ei muutnud väga palju. Peame mõtlema, mida valesti tegime,» vastas Häberli ETV otseülekandes.

Kuhu jäi meeste energia?

«Hea küsimus, taas. Peame õhtul tõsiselt rääkima, mis juhtus. Peame aktsepteerida, et me polnud mänguks piisavalt valmis. Me ei suutnud mängu sisse saada. Kui nad punase said, oli seis veel 0:1, aga siis lasime endale kohe teise otsa lüüa. Pärast seda polnud meil enam jõudu, et Küprosele värav lüüa,» arutles peatreener.