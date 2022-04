Kelly Sildaru skandaalne elulooraamat võib uuel nädalal müügilt kaduda

Kohalike raamatupoodide edetabelites trooniv elulooraamat jõudis müügile väidetavalt ilma Sildaru kooskõlastuseta ja seetõttu taotleb ta ka selle müügilt eemaldamist. Hagi esitas ta KAVA Kirjastus OÜ vastu Harju maakohtus 24. märtsil.

«KAVA kirjastus ehk Kalle ja Valdo kirjastus on väike kirjastus. Nii väike, et oleme sellel aastal välja andnud ainult kaks raamatut: Kalle Muuli «Imelaps. Kelly Sildaru lugu» ja Catherine Beltoni «Putini inimesed». Üllataval kombel on mõlemad KAVA raamatud põhjustanud tõelise ostupalaviku ja vallutanud korraga nii Apollo kui ka Rahva Raamatu müügiedetabelite tipu. Lisaks erakordsele lugejamenule ühendab neid raamatuid veel see, et mõlemat püütakse juristide ja kohtu abil ära keelata,» kirjutas Valdo Randpere Facebookis.

««Putini inimeste» kirjastajate vastu on Putini kambajõmmid ja Vene oligarhid esitanud Suurbritannias juba vähemalt kuus hagi. «Imelapse»müügi peatamise nõuet hakkab Harju maakohus arutama tõenäoliselt järgmise nädala algul. Kuigi me oleme kindlad, et KAVA kirjastus pole midagi valesti teinud ja on heas usus täitnud kõik oma lepingulised kohustused, ei oska me ette ennustada, mida otsustab kohus. Võib vabalt juhtuda, et kohus otsustab «Imelapse» müügi teisipäeval keelata ja sellest juba järgmine samm oleks raamatu tiraaži hävitamine.

Kas tõesti on Eesti jõudnud aastal 2022 sinnamaani, et me ei loe vaid põletame raamatuid? Seetõttu pole sugugi võimatu, et eelolev nädalavahetus on üldse viimane, kus «Imelast» veel osta saab ja KAVA kaks ainukest raamatut müügiedetabelite tipus troonivad.

Lõpetuseks võiks ju küsida: kes sellest kohtuvaidlusest võidab? Mis on selle vaidluse mõte? Kui Kelly tahab teistsugust raamatut, siis raamatu müügi peatamine ei teeni ju seda eesmärki. See ei muuda raamatu sisu, ei tee seda paremaks ega halvemaks. Raamat on juba mõnda aega müügil olnud ja kes on tahtnud, on saanud selle endale soetada.

Ka KAVA kirjastusel pole sellest kohtuprotsessist midagi võita, ehkki paljud inimesed peavad seda heaks reklaamitrikiks. Meie igatahes sellist «reklaamikampaaniat» ei tellinud ega telliks, sest raamatu hävitamise korral on kaotajateks ka lugejad. Raamatute põletamine pole kunagi maailma paremaks teinud ega tee seegi kord.

Ainsad võitjad selles vaidluses on advokaadid. Mitte, et mul endise juristina midagi advokaatide vastu oleks, aga me ei andnud kindlasti seda raamatut välja eesmärgiga, et üksnes advokaadid ennast hästi tunneksid,» seisis seal.

«Kui sinust ilmub autobiograafia, tahad ju ometi, et see oleks algusest lõpuni sinu lugu. Seda enam, et kõnelen raamatus «mina» vormis. Olin kõigis intervjuudes siiras, aus ja avameelne. Soovisin kogu südamest, et see raamat annaks minust edasi eheda pildi ning avaks varem avaldatule lisaks uusi ja huvitavaid killukesi,» rääkis Sildaru 25. märtsil saadetud pressiteates.

Mõned tunnid hiljem ilmus lugu Muuli nägemusega. Raamatu autor ei mõistnud sportlase pahameelt. Tema arvates tekkis vaid kaks vaidluskohta: Sildaru karjääri alguse osas ja Big Airi tõlkimises eesti keelde. Lisaks viitas kirjanik, et loo kangelane oli sageda viivitamisega ise süüdi, et raamat tema parandusteta trükki läks.

«Eks muidugi need kaks väikest asja, mis ta välja tõi, häirivad mind. Aga need pole kindlasti põhjused, miks mulle see raamat ei sobi. Need pole nii suured probleemid,» alustas Sildaru.

«Pigem häirivad viimased kolm peatükki, kus on kirjutatud olümpiast ja minu lõppenud hooajast. Seal pole otseselt kuskil mu kommentaare. Minuga ei tehtud nende peatükkide jaoks ühtegi intervjuud. Kõik on suhteliselt sama jutt, mis käinud läbi meediast.