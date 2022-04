Kodumaad kaitsev Ukraina laskesuusataja saatis vennad Fourcade'id sinna, kuhu päike ei paista

«Esiteks, Martin ja Simon Fourcade, käige pe***. Ma loodan siiralt, et teie lapsed ei pea iial kogema seda valu, mida Ukraina lapsed on kogenud. Lapsed, kes on jäänud ilma oma kodudest. Lapsed, kes on kuulnud pomme plahvatamas. Lapsed, kes on näinud oma silmaga, kuidas nende emasid vägistati ning lähedasi tapeti.