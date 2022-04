Norra suusajuht andis teda Venemaa sportlaste isoleerimises süüdistanud Välbele terava vastuse

Paljude teiste alaliitude eeskujul keelas ka rahvusvaheline suusaliit (FIS) pärast 24. veebruaril alanud sõda Venemaa ja Valgeneve sportlastel võistlemise. Välbe arvates tehti neile ülekohut ning nende eemaldamise taga seisab Røste, kes surus venelanna sõnul asja FISi juhatuses läbi.

«FISi pressiteates seisis, et Venemaa tiim eemaldati nende enda turvalisuse nimel. See on vale. Tegelikult tekkis meie sportlaste vastu hüsteeria vaid ühe inimese tõttu, kes surus oma arvamust teistele peale. Seejärel ütlesid ka teised, et nad ei taha meiega võistelda,» rääkis Välbe portaalile Championat.

Røste ei suuda uskuda, et Välbe üldse julges teda sellises asjas süüdistada. Norralase teatel püüab Välbe lihtsalt tähelepanu lükata ära õigelt põhjuselt, milleks on mõistagi Venemaa alustatud sõda Ukrainas.

«Kui mina, Norra suusaliidu esindajana, palusin Rahvusvaheliselt suusaliidult venelaste keelamise MK-sarjast, siis ainus põhjus oli Venemaa sõjaline sissetung Ukrainasse. Venelased on põhjustanud ukrainlastele kohutavaid kannatusi ja hävitanud nende riiki,» lausus Røstet Norra väljaandele VG.

«See, mis praegu Ukrainas toimub, on rahvusvahelise seaduste rikkumine, mille sarnast pole me näinud pärast teist maailmasõda. Kogu spordimaailm oli selle poolt, et venelased rahvusvaheliselt areenilt keelustada.»

Lisaks Røstele võttis Välbe sõna ka FISi murdmaasuusapealiku Vegard Ulvangi kohta. Venelanna sõnul käitus Ulvang ebaeetiliselt.

Ulvang ise andis Välbele vastulause intervjuus Dagbladetile. «Miks on nõnda palju keerulisi samme astutud? Miks on lääneriigid nõnda ebatavalised ja intensiivsed? Venelased peaksid endalt just neid küsimusi esitama,» lausus Ulvang.

«Ühtsed lääneriigid reageerisid spordist oluliselt varem. Õhuruum suleti ning Venemaale määrati ranged sanktsioonid. Pärast seda tuli kaasa spordimaalim, kes Rahvusvahelise Olümpiakomitee eeskujul heitis Venemaa sportlased enda perest välja. Ma loodan, et Välbe ja teised venelased mõtlevad, mis võis olla selle põhjuseks.