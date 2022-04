Ronaldolt obaduse saanud autistlik poiss ei taha vutistaarist midagi kuulda

«Imeline mäng lõppes minu ja poja jaoks politseis. Ma ei suuda uskuda, et Ronaldo lõi Jake’ilt telefoni käest. Olen šokis, et professionaalne jalgpallur võib niimoodi last rünnata. Kui kellelgi on vahejuhtumist videoid, siis palun saatke need mulle. Need jalgpallurid on pätid! Ta on ju isa. Kuidas ta end tunneks, kui keegi tema lapsele nii teeks,» kirjutas ohvri ema Sarah Kelly, kes jagas pilte katkisest telefonist ja obadusest sinika saanud poja käest.