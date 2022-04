Kahekordse olümpiavõitja abikaasa kurdab, et Aerofloti äriklassis ei pakuta piisavalt head šampanjat

Aerofloti stjuardess. Foto on illustratiivne.

Samal ajal, kui Venemaa sõdurid tapavad Ukrainas rahulikke elanikke, kurdab iluuisutaar Jevgeni Pljuštšenko abikaasa Jana Rudkovskaja luksuskaupade puudumise üle. Näiteks häirib teda, et ta ei saa soetada Chaneli käekotti ning et Aerofloti äriklassi joogivalik on kokku kuivanud.