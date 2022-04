ROK lükkas tagasi ettepaneku Venemaa-vastasest lisasanktsioonist

ROK teatas, et nad ei ole Venemaa ametnike vastu meetmeid kasutusele võtnud, kuna nad ei esinda oma rollides Venemaad ning ei mängi koosolekutel aktiivset rolli. «Olümpiaharta kohaselt ei ole ROKi liikmed oma riigi esindajad ROKis.

Vastupidi, ROK valib nad üksikisikutena ja seejärel delegeerib ROKi saadikuteks oma riigi spordiorganisatsioonide juurde. Praegu ei korraldata ühtegi ROKi koosolekut, kus osaleksid Venemaa ROKi liikmed,» ütles ROKi kõneisik portaalile Inside The Games.

Šveitsi spordiameti kõneisik andis laupäeval mõista, et ROKil on võimu ähvardada kindlast seisukohast eemale hoidvaid alaliite olümpialiikumisest välja viskamisega. Šveitsi olümpiakomitee teada on paljudel spordiametnikel Moskva ja Minski režiimidega tihedamad sidemed kui sportlastel. Seega nõuavad nad sportlastele rakendatud sanktsioonide laiendamist ka ametnikele.