City kavatseb Haalandist teha Premier League'i palgakuninga

Ainult sellest Haalandi endale saamiseks mõistagi ei piisaks, vaid ka ründetuus ise peaks üleminekule heakskiidu andma. Selle murekärbse loodab City maha lüüa rahapatakaga: nimelt on nad valmis norralasest tegema Premier League'i enimtasustatud mängija ehk talle pakutaks enam kui 600 000 eurot suurust nädalapalka. Kuluaaride sahistatakse sealjuures, et käed löödaks viieks aastaks!

Varasemalt on väljaanne The Telegraph kirjutanud, et Inglismaa kõrgliiga kõrgeimapalgaliseim mängija on Cristiano Ronaldo, kelle nädalane teenistusleht jääb 654 000 eurot kanti. Selles arvestuses järgenvad portugallasele Manchester City staar Kevin De Bruyne (450 000 eurot nädalas) ja Unitedi väravavaht David de Gea (437 000 eurot nädalas).