Kaheksa aastat bussisõitu, keelebarjäärist läbimurdmine ning töö laos ja Maximas – seda kõike võrkpalli nimel!

See tähendab, et meie teist tippdiagonaali Renee Teppanit (28), kes aastaid samuti eri (õla)hädadega kimpus olnud, hoitakse iga hinna eest suve teiseks pooleks, mil toimuvad EM-valikmängud. Kui panna nüüd üks pluss üks kokku, siis on selge, et kevadise Euroopa Kuldliiga ajal on koondise diagonaalründaja koht kõikidele soovijatele võtmiseks.