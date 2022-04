Kontaveit jätkas vinget rekordiseeriat: väga hea meel, et ma selle võidu lõpuks kätte sain

Pärast veidi enam kui kaks tundi kestnud matši ütles Kontaveit, et enamus hooajast mängitakse kõvakattega väljakutel ning ümber harjumine võtab aega. «See oli minu esimene matš sel aastal saviliivaväljakul. Tundsin, et leidsin oma rütmi teises setis, olin servil enesekindlam,» ütles Kontaveit pärast matši.

«Ma ei ütleks, et olen saviliivaväljakute spetsialist. Minu mängustiil on agressiivne ja sobib rohkem teistele väljakutele. Aga see teeb mängu huvitavamaks, et erinevatel inimestel on erinevad eelised. Nii et mulle meeldib, et aastaringselt mängitakse erineval pinnasel,» lisas ta WTA-le antud intervjuus.

Avaringi vastane Kerber pakkus küll südi vastupanu, kuid maailma kuues reket võttis siiski oma. «Tal oli kindlasti kodu toetus. Oli väga raske mäng, aga võitlesin kõvasti ja väga hea meel, et ma selle võidu lõpuks kätte sain,» lisas ta turniiri pressiteenistuse vahendusel Eesti ajakirjanikele.

Siseväljakutel on Kontaveit teeninud nüüd 21 järjestikust võitu. Eelmise hooaja lõpust oli tal nendelt juba all 15 järjestikust võitu, veebruaris jõudis ta 20. võiduni Peterburi WTA-turniiri võiduga.

Kusjuures eestlanna on pea 12 aasta jooksul esimene naistennisist, kes 20 järjestikuse võiduni siseväljakutel on jõudnud. Viimati võitis nii palju mänge siseväljakutel järjest Belgia tenniselegend Justine Henin, kelle seeria lõppes lõpuks 22 peal.

Porsche Arenal toimunud mängul oli väga hästi tunda kodupubliku poolehoidu Saksamaa esireketile. Varasemalt Stuttgartis triumfeerinud Kerberile elati maruliselt kaasa ning Kontaveit tundis head meelt, et pärast pandeemiat on publik viimaks ometi saali lubatud.

«Ma tegelikult vaatan seda rahva toetust temale positiivses võtmes. Hea meel, et inimesed saavad jälle vaatamas käia ja meile kaasa elada. See publiku energia kindlasti annab nii palju mängule juurde. Mul on lihtsalt selle üle nii hea meel,» ütles Kontaveit.

Kontaveit on Stuttgarti turniiri võidule kõige lähemal olnud kahe aasta eest, mil ta pidi finaalis tunnistama tšehhitari Petra Kvitova 3:6, 6:7 (2) paremust. Kontaveit tõdes, et Porsche karika nime kandval turniiril on tema südames eriline koht.

«See on tegelikult üks mu lemmikturniire läbi aasta, mind võetakse siin väga hästi vastu ja peaväljak, kus ma täna mängisin, on üks parima atmosfääriga väljakuid, tõesti hea tunne on seal mängida. Mul on alati väga hea meel siia tagasi tulla,» lisas eestlanna.