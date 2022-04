Joonas Tamme endiselt kodustaadionilt leiti 500-kilogrammine plahvatamata lennukipomm

Praeguseks on Juri Gagarini nime kandnud staadionikompleksist, kus lisaks vutimeestele harjutasid ka kergejõustiklased ning poksijad, alles ainult varemed.

Tšernihivis kohapeal käinud Postimehe reporter Jaanus Piirsalu kirjutas aprilli alguses, et peale märtsi algul toimunud õhurünnakut loeti staadionil ja selle ümbruses kokku üheksa lennukipommi kraatrit.

Kolmapäeval andis Tšernihivi piirkonna sõjaväepealik Vjatšeslav Tšaus teada, et staadionilt leiti ka plahvatamata FAB-500 lennukipomm. Tegemist on siis 500-kilogrammise lõhekepeaga, mida heidetakse alla lennukist. Ehk tegelikult võinuks Tšernihivi vutiareeni koha peal laiuda praegu ulatuslik pommikraater.

Õnneks nii ei läinud ning nädalavahetusel peeti räsitud staadionil ka esimene jalgpallimatš. Praeguseks on ka teada, et Saksamaa suurklubi Dortmundi Borussia on lubanud vutiareeni ülesehitamisele õla alla panna.